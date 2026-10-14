Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag höher

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 268,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'767 Punkten steht. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 269,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 268,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 2'059 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (271,60 CHF) erklomm das Papier am 13.10.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sonova-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 64,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,06 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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