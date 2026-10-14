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14.10.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 269,20 CHF.

Sonova
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Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 269,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 269,80 CHF. Bei 268,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'066 Sonova-Aktien.

Am 13.10.2026 markierte das Papier bei 271,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 0,88 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 39,45 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,06 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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