Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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14.09.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Montagvormittag zu
Die Aktie von Sonova gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 230,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 230,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'582 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 230,20 CHF. Bei 227,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'113 Sonova-Aktien.
Bei 248,00 CHF markierte der Titel am 24.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 7,18 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 29,19 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,80 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,79 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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