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14.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Nachmittag zu

Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Nachmittag zu

Die Aktie von Sonova gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 229,80 CHF zu.

Sonova
229.64 CHF 0.18%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 229,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'598 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 231,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 227,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18'160 Sonova-Aktien.

Am 24.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 248,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,92 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 29,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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