Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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14.09.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Sonova gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 229,40 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sonova zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 229,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'624 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,00 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'125 Sonova-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 248,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 24.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 8,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,95 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2027 10,79 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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