Sonova Aktie News: Sonova am Mittwoch in Grün

Um 04:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 239,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 13'803 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 240,80 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 144'203 Sonova-Aktien den Besitzer.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2023 wird am 14.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2023 erwartet.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 11,68 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch