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14.08.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Vormittag fester

Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Sonova gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 241,40 CHF.

Sonova
240.86 CHF 0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 241,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten tendiert. Bei 241,60 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 240,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 2'339 Sonova-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 245,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,76 CHF.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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