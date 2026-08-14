Sonova Aktie News: Sonova am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 240,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'266 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 242,40 CHF. Bei 240,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 34'762 Sonova-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,25 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,76 CHF. Im Vorjahr erhielten Sonova-Aktionäre 4,70 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel wäre eine Sonova-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht