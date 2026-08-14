Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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14.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Freitagmittag freundlich
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 241,00 CHF.
Das Papier von Sonova legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 241,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'379 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 242,20 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 240,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'536 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 245,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 1,95 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,76 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,64 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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