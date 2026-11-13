Sonova Aktie News: Sonova zieht am Vormittag an

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 282,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 283,80 CHF. Mit einem Wert von 281,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'886 Sonova-Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 293,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 42,36 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,91 CHF aus.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2027 voraussichtlich am 18.05.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 11,31 CHF je Aktie in den Sonova-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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