Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 284,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'236 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 284,60 CHF. Bei 281,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 50'706 Sonova-Aktien gehandelt.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Bei 163,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,61 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,91 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Mit der Q4 2027-Bilanzvorlage von Sonova wird am 18.05.2027 gerechnet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,31 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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