Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Aufschlag

Um 12:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 281,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. Bei 283,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'377 Sonova-Aktien.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 4,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,91 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.05.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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