|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Aufschlag
Die Aktie von Sonova zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 281,20 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 281,20 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'280 Punkten tendiert. Bei 283,80 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 281,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 17'377 Sonova-Aktien.
Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 4,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,03 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,91 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Die Vorlage der Q4 2027-Finanzergebnisse wird für den 18.05.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 11,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
Sonova-Aktie verliert: Hörgeräte-Hersteller erhöht nach dynamischem Halbjahr die Prognose
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SLI schlussendlich in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova zieht am Vormittag an (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sonova am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.