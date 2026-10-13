Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Sonova-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'835 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 271,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 269,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 4'297 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 271,60 CHF. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 11,06 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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