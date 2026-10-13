Sonova Aktie News: Sonova kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Die Sonova-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 267,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'732 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 271,60 CHF. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 267,20 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 269,80 CHF. Bisher wurden heute 21'987 Sonova-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 271,60 CHF erreichte der Titel am 13.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 1,49 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 64,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,80 CHF je Sonova-Aktie.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,06 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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