Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr stieg die Sonova-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 240,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'421 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Sonova-Aktie bis auf 240,80 CHF. Bei 240,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'251 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 245,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 2,03 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,00 CHF am 23.03.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie.

Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,76 CHF ausgeschüttet werden.

Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,64 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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