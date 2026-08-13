Sonova Aktie News: Sonova verliert am Donnerstagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 239,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sonova-Aktie bei 236,80 CHF. Bei 240,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25'523 Sonova-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 245,70 CHF. Dieser Kurs wurde am 11.09.2025 erreicht. 2,55 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 31,97 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,76 CHF aus.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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