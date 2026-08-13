Sonova Aktie News: Sonova tritt am Mittag auf der Stelle

Bei der Sonova-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 240,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'446 Punkten steht. Die Sonova-Aktie legte bis auf 240,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 236,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 240,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'762 Sonova-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 245,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 2,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 32,08 Prozent sinken.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,76 CHF je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,64 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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