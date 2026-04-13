Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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13.04.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 180,80 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 180,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'385 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 180,50 CHF ein. Bei 181,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'595 Sonova-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2025 bei 283,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 36,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 10,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Sonova-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,23 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sonova am 18.05.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 18.05.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Sonova im Jahr 2026 9,54 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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