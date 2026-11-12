Sonova Aktie News: Sonova büsst am Nachmittag ein

Um 16:28 Uhr fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 275,20 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'274 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Sonova-Aktie bisher bei 271,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 290,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 111'811 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei 293,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 6,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,82 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.05.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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