|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck
Die Aktie von Sonova zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Sonova-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 283,00 CHF.
Bei der Sonova-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 283,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 293,60 CHF an. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 280,80 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 48'429 Sonova-Aktien.
Bei 293,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 42,40 Prozent sinken.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,23 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
12.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel: SLI steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Sonova gewinnt Marktanteile und erhöht Ausblick (AWP)
|
12.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Donnerstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Sonova HJ 2026/27: Ausblick nach starkem ersten Halbjahr angehoben (EQS Group)
Analysen zu Sonova AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sonova am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.