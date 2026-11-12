Sonova Aktie News: Sonova kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Bei der Sonova-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 283,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 21'352 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 293,60 CHF an. Die Sonova-Aktie gab in der Spitze bis auf 280,80 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 290,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 48'429 Sonova-Aktien.

Bei 293,80 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 42,40 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2027 dürfte Sonova am 18.05.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,23 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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