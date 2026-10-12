Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 266,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 266,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'634 Punkten steht. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,60 CHF. Mit einem Wert von 266,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'003 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 12.10.2026. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,06 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sonova von vor 3 Jahren abgeworfen
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Freitagnachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Sonova Aktie News: Anleger greifen bei Sonova am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09.10.26