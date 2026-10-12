Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Vormittag gestärkt

Um 09:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 266,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'634 Punkten steht. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 266,60 CHF. Mit einem Wert von 266,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'003 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (266,60 CHF) erklomm das Papier am 12.10.2026. Gewinne von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,06 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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