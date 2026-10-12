Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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12.10.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 268,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sonova nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 268,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 268,80 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 266,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39'806 Sonova-Aktien.
Am 12.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 268,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 11,06 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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