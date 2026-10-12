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12.10.2026 12:29:00

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie von Sonova gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 267,60 CHF.

Sonova
267.08 CHF 1.94%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 267,60 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'579 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sonova-Aktie bei 268,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 266,00 CHF. Zuletzt wechselten 23'745 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 12.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,37 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,06 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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