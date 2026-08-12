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Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785

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12.08.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag leichter

Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag leichter

Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 238,00 CHF.

Sonova
239.33 CHF -0.43%
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Die Sonova-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 238,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'466 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Sonova-Aktie bis auf 237,20 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 239,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'792 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 245,70 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 3,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 46,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,78 CHF. Im Vorjahr hatte Sonova 4,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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