Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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12.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von Sonova zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 239,00 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Sonova-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 239,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'386 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 241,20 CHF. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 237,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'938 Sonova-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 245,70 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,80 Prozent.
Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,78 CHF belaufen.
Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sonova-Aktie in Höhe von 10,64 CHF im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
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