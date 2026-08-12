Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochmittag stärker
Die Aktie von Sonova zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 239,80 CHF zu.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 239,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'408 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 240,40 CHF zu. Mit einem Wert von 239,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'644 Stück gehandelt.
Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,78 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.
In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel wäre eine Sonova-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
16:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
|
12:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochmittag stärker (finanzen.ch)
|
09:29
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochvormittag leichter (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: Dow kaum verändert-- SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.