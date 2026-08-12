Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 239,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'408 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 240,40 CHF zu. Mit einem Wert von 239,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'644 Stück gehandelt.

Am 11.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 245,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 47,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,78 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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