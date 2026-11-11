Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 281,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 281,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 279,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'575 Sonova-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 293,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 72,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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