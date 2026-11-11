|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Aufschlag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 281,20 CHF.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 281,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 281,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 279,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'575 Sonova-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 293,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sonova-Aktie 72,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.
Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 11,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor 5 Jahren eingebracht
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sonova-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
07:00
|Sonova HJ 2026/27: Ausblick nach starkem ersten Halbjahr angehoben (EQS Group)
|
11.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Ausblick Sonova: EON, USA und Wachstum - Darauf kommt es im H1 an (AWP)
|
11.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittag an Boden (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: Anleger lassen SLI steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Sonova AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sonova am 11.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich im Plus -- DAX mit neuem Rekordhoch erwartet -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag fester erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte ein neues Rekordhoch erklimmen. Die Börsen in Asien verbuchen am Donnerstag Verluste.