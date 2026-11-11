Um 16:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 283,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 283,40 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 279,00 CHF. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 95'266 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 293,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 3,61 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,44 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,82 CHF aus.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Sonova dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Sonova-Gewinn für das Jahr 2027 auf 11,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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