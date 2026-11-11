Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittag an Boden

Um 12:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 281,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sonova-Aktie bei 283,00 CHF. Bei 279,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'986 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 293,80 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 72,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,82 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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