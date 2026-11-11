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11.11.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova gewinnt am Mittag an Boden
Die Aktie von Sonova gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 281,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das Sonova-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 281,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'103 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sonova-Aktie bei 283,00 CHF. Bei 279,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'986 Sonova-Aktien den Besitzer.
Bei 293,80 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 72,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,82 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sonova am 11.11.2026
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