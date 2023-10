Sonova Aktie News: Sonova am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Sonova gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 218,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 11'022 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sonova-Aktie bis auf 218,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 220,30 CHF. Bisher wurden heute 49'965 Sonova-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (293,20 CHF) erklomm das Papier am 18.04.2023. Gewinne von 34,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 CHF. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 4,44 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2024 wird am 21.11.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 11.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,33 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch