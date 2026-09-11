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11.09.2026 09:29:00

Sonova Aktie News: Sonova verteidigt Stellung am Vormittag

Sonova Aktie News: Sonova verteidigt Stellung am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Sonova. Mit einem Wert von 229,40 CHF bewegte sich die Sonova-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Sonova
229.22 CHF 1.23%
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Bei der Sonova-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 229,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,20 CHF. In der Spitze fiel die Sonova-Aktie bis auf 229,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 230,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'849 Sonova-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Mit einem Zuwachs von 8,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Sonova-Aktie damit 40,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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