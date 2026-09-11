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11.09.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova stabilisiert sich am Nachmittag

Sonova Aktie News: Sonova stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von Sonova hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 229,20 CHF.

Sonova
229.22 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 229,20 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Sonova-Aktie bei 231,20 CHF. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 228,60 CHF. Bei 230,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18'027 Sonova-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sonova-Aktie somit 7,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (163,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 28,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von Sonova.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 10,79 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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