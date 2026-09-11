Sonova Aktie News: Sonova am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 230,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'519 Punkten liegt. Der Kurs der Sonova-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,60 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8'663 Sonova-Aktien.

Bei einem Wert von 248,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2026). Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 7,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Mit Abgaben von 29,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,80 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 15.11.2027 wird Sonova schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 10,79 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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