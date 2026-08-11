Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag freundlich

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 238,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'610 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 238,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 238,00 CHF. Zuletzt wechselten 3'732 Sonova-Aktien den Besitzer.

Bei 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Mit Abgaben von 31,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Sonova im Jahr 2027 10,64 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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