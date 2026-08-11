Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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11.08.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 240,00 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 240,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Die Sonova-Aktie legte bis auf 240,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 238,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 70'285 Sonova-Aktien umgesetzt.
Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,70 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 32,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,64 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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