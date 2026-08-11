Sonova Aktie News: Sonova zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr sprang die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 240,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Die Sonova-Aktie legte bis auf 240,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 238,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 70'285 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 245,70 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 32,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 15.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 10,64 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel wäre eine Sonova-Kapitalanlage von vor 3 Jahren heute wert

SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verloren

SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor 10 Jahren eingebracht