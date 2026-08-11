Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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11.08.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova reagiert am Mittag positiv
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sonova. Das Papier von Sonova konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 238,80 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 238,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 238,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 14'626 Sonova-Aktien.
Bei 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 2,89 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,74 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 10,64 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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