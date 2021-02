Sonova-Aktie aktuell: Sonova billiger

Zuletzt ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2.1 Prozent auf 232.00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 13'519 Punkten steht. Der Kurs der Sonova-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 232.00 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 235.70 CHF. Bisher wurden via SIX SX 73'656 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8.71 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Die global tätige Firmengruppe Sonova ist einer der drei grössten Hersteller von Hörsystemen weltweit, Marktführer in der drahtlosen Kommunikation für audiologische Anwendungen und Anbieter professioneller Lösungen zum Schutz des Gehörs. Die Produkte werden unter den Marken Phonak, Unitron Hearing, Lappere, Hansaton, Island Hearing, iHear, Lyric 2 und Better Hearing vertrieben.

