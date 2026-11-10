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10.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Sonova gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 286,20 CHF zu.
Die Sonova-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 286,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 288,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 288,60 CHF. Von der Sonova-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'280 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 293,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sonova-Aktie. Bei einem Wert von 163,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2026 erhielten Sonova-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,82 CHF.
Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von Sonova rechnen Experten am 15.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 11,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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