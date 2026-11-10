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10.11.2026 16:29:00

Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sonova. Zuletzt fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 281,80 CHF ab.

Sonova
283.40 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

Die Sonova-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 281,80 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 281,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 288,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 52'593 Stück.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,26 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 42,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,82 CHF.

Die Sonova-Bilanz für Q2 2027 wird am 12.11.2026 erwartet. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,23 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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