Sonova Aktie News: Anleger schicken Sonova am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Die Sonova-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 283,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'172 Punkten steht. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 282,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 288,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'046 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,82 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,40 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,82 CHF.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Sonova Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 15.11.2027.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 11,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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