Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Einbussen

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 227,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'553 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Sonova-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 226,40 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 227,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'321 Sonova-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2026 bei 248,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,25 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 163,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 39,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Sonova seine Aktionäre 2026 mit 4,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,80 CHF je Aktie ausschütten.

Am 12.11.2026 werden die Q2 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.11.2027 dürfte Sonova die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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