Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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10.09.2026 16:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verteuert sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Sonova zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 229,20 CHF zu.
Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 229,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'435 Punkten notiert. Die Sonova-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,40 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 227,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'481 Sonova-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2026 auf bis zu 248,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 8,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Mit Abgaben von 28,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,80 CHF.
Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,79 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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