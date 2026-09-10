Sonova Aktie News: Sonova behauptet sich am Donnerstagmittag

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Sonova-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 227,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Sonova-Aktie sogar auf 227,60 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sonova-Aktie bis auf 226,20 CHF. Bei 227,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'157 Sonova-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 248,00 CHF erreichte der Titel am 24.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,06 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Sonova-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,80 CHF belaufen.

Sonova dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,79 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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