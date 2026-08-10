Sonova Aktie News: Sonova am Vormittag mit Kurseinbussen

Um 09:28 Uhr ging es für die Sonova-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 235,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'537 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Sonova-Aktie bis auf 235,00 CHF. Bei 236,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Sonova-Aktie belief sich zuletzt auf 2'076 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sonova-Aktie 30,70 Prozent sinken.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,78 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 15.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,64 CHF je Sonova-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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