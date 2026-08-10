Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag gesucht

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 236,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'505 Punkten steht. In der Spitze legte die Sonova-Aktie bis auf 238,20 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sonova-Aktien beläuft sich auf 28'639 Stück.

Bei 245,70 CHF erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,76 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 163,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,78 CHF, nach 4,70 CHF im Jahr 2026.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 10,64 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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