Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag nahe Vortagesniveau

Mit einem Kurs von 235,40 CHF zeigte sich die Sonova-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'540 Punkten steht. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 236,20 CHF aus. Bei 234,20 CHF markierte die Sonova-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 236,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'347 Sonova-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.09.2025 auf bis zu 245,70 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 4,38 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 163,00 CHF ab. Abschläge von 30,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF an Sonova-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,78 CHF.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 10,64 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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