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09.11.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova verbilligt sich am Montagvormittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Sonova. Die Sonova-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 287,20 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Sonova-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 287,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'813 Punkten steht. Die Sonova-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 286,60 CHF ab. Bei 287,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2'274 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 293,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sonova-Aktie derzeit noch 2,30 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Sonova-Aktie ist somit 43,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,82 CHF belaufen.
Sonova wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte Sonova möglicherweise am 15.11.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Sonova ein EPS in Höhe von 11,24 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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