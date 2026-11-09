Sonova Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Sonova

Die Sonova-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 284,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. Im Tief verlor die Sonova-Aktie bis auf 283,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 287,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 29'189 Sonova-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 293,80 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,45 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 42,61 Prozent könnte die Sonova-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,82 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 11,24 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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