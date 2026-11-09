Sonova Aktie News: Sonova am Montagmittag mit roter Tendenz

Der Sonova-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 286,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'933 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sonova-Aktie bei 285,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 287,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'077 Sonova-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 293,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sonova-Aktie mit einem Kursplus von 2,58 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 163,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,09 Prozent.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,82 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Sonova am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können Sonova-Anleger Experten zufolge am 15.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Sonova-Gewinn in Höhe von 11,24 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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