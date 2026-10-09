Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
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09.10.2026 09:29:00
Sonova Aktie News: Sonova tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von Sonova gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Sonova-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 258,40 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Sonova-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 258,40 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'526 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sonova-Aktie bis auf 258,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,60 CHF. Zuletzt wechselten 2'803 Sonova-Aktien den Besitzer.
Am 06.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sonova-Aktie liegt somit 0,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 163,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Sonova-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sonova einen Gewinn von 11,03 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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